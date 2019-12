Cina: commercio Gansu-Asean aumentato del 51,4 per cento nei primi undici mesi dell'anno

- Nei primi undici mesi di quest'anno, il commercio della provincia del Gansu - nella Cina nord occidentale - con i paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean) ha raggiunto 4,11 miliardi di yuan (587,4 milioni di dollari), in aumento del 51,4 per cento su base annua, pari al 12 per cento del commercio estero totale della provincia. Lo hanno riferito le autorità doganali locali secondo cui l'Asean che è rimasto il secondo partner commerciale della provincia. Anche il commercio del Gansu con i paesi lungo la Belt and Road (Bri, Nuova via della Seta) è aumentato del 2,8 per cento a 18,63 miliardi di yuan (2,66 miliardi di dollari). Per promuovere ulteriormente il suo commercio con i membri dell'Asean, la provincia del Gansu ha firmato un accordo in aprile sulle esportazioni di cipolle e medicine tradizionali cinesi nel sud-est asiatico e sulle importazioni di frutta e erbe medicinali rare, con un valore totale di oltre 2,5 miliardi di yuan (oltre 357 milioni di dollari). (Cip)