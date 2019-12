Migranti: Salvini su Gregoretti, conto di trascorrere 2020 a piede libero

- "Sarà un 2020 di svolta, conto di trascorrerlo a piede libero per potere portare avanti le nostre battaglie in Parlamento ed anche fuori. Bisogna fare in fretta. Se pensano di toglierci il sonno ed il sorriso hanno trovato il movimento sbagliato". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa alla Camera, in merito alla vicenda della nave Gregoretti. (Rin)