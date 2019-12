Montenegro: Ue, su riforma elettorale occasione persa di ristabilire dialogo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea si rammarica che in Montenegro, a causa dell'assenza di un quorum, la commissione parlamentare temporanea per una riforma globale della legislazione elettorale e di altra legislazione non sia stata in grado di completare con successo i suoi lavori prima della fine del suo mandato, il 18 dicembre. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna secondo cui questo rappresenta un'occasione persa per il Montenegro di ristabilire il dialogo politico in Parlamento, di rivedere in modo globale e inclusivo il quadro elettorale, di rafforzare la fiducia nello svolgimento delle elezioni parlamentari del prossimo anno e di raggiungere un accordo tra le parti su un certo numero dei risultati importanti per l'agenda di riforma dell'Ue, in particolare per quanto riguarda i capitoli di negoziato 23 e 24 relativi allo stato di diritto. (segue) (Beb)