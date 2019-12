Montenegro: Ue, su riforma elettorale occasione persa di ristabilire dialogo politico (2)

- L'Ue ribadisce che il dibattito politico dovrebbe svolgersi in seno al Parlamento e che i boicottaggi parlamentari non rappresentano una soluzione, in particolare per un paese che negozia l'adesione all'Ue. Il Seae ha ricordato che l'Ue ha costantemente incoraggiato tutti gli attori politici del Montenegro ad assumersi le proprie responsabilità e a riportare il dibattito politico al Parlamento. L'Ue rileva che il governo ha presentato al Parlamento il progetto di legge sulla libertà di religione o di credo e lo status giuridico delle comunità religiose. La regolamentazione delle comunità religiose è di competenza nazionale, ma ciò dovrebbe avvenire in modo inclusivo, riunendo tutte le parti interessate e in linea con le pertinenti norme internazionali ed europee in materia di diritti umani, in particolare con tutte le raccomandazioni del parere della Commissione di Venezia del 24 giugno 2019. (Beb)