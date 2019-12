Slovacchia: Corte costituzionale sospende estensione divieto pubblicazione sondaggi

- Il divieto di pubblicazione di sondaggi fin da 50 giorni prima delle elezioni non si applicherà alle politiche slovacche del 29 febbraio 2020. Lo ha deciso la Corte costituzionale slovacca sospendendo la legge in via precauzionale in attesa di verificarne la costituzionalità. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Sme", la presidente slovacca, Zuzana Caputova, aveva espresso dubbi sulla legge rinviandola al parlamento, il quale ha però successivamente riapprovato la normativa senza modificarla. A questo punto il capo dello Stato ha deciso di impugnarla. "Sono convinta che sia in contrasto con molti diritti costituzionalmente garantiti", aveva dichiarato Caputova a novembre. "I diritti e le libertà fondamentali, innanzitutto quello ad informarsi ed informare, sono a rischio", ha dichiarato il presidente della Corte costituzionale, Ivan Fiacan, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Fiacan non ha saputo dire se una sentenza in merito arriverà o meno prima delle prossime elezioni. La sospensione fa sì che il divieto di pubblicazione dei sondaggi si riduca nuovamente a operare da soli 14 giorni prima del voto. (Vap)