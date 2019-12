Sudan: oggi celebrazioni primo anniversario inizio proteste anti-Bashir

- Sono previste per oggi in Sudan le celebrazioni per il primo anniversario dell’inizio delle proteste di piazza che hanno portato al rovesciamento del presidente Omar al Bashir, nell’aprile scorso. Nella capitale, Khartum, sono previste celebrazioni in diversi distretti, in particolare nella Piazza della Libertà, ribattezzata così in onore dei manifestanti uccisi nelle proteste. Le celebrazioni sono state organizzate dal governo di transizione e dalle Forze per la libertà e il cambiamento (Fcc), la coalizione della società civile entrata a far parte del Consiglio sovrano sudanese, incaricato di guidare il paese nel periodo di transizione. Le proteste scoppiarono nella città centrale di Atbara a causa dell'aumento dei prezzi del pane e da allora si diffusero in tutto il paese, portando al rovesciamento di Bashir, al potere da 30 anni. (Res)