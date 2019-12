Usa: Meloni (Fdi) su impeachment Trump, sinistra perdente tenta di salire al potere

- Negli Stati Uniti “una sinistra perdente e incapace di dare risposte tenta di salire al potere rovesciando con ogni mezzo chi è stato eletto e staottenendo risultati straordinari”. Lo ha dichiarato la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un messaggio su Twitter, commentando la messa in stato di accusa del presidente Donald Trump. “La sinistra è uguale in tutto il mondo. Solidarietà e sostegno a Donald Trump e al popolo americano”. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è divenuto ieri il terzo presidente Usa nella storia ad essere posto in stato di accusa dal Congresso federale. La Camera dei rappresentanti, controllata dal Partito democratico, ha approvato l’impeachment nella notte di ieri (ora locale), al termine di un dibattito fiume di otto ore sui due capi d’accusa mossi al presidente dai suoi avversari: abuso di potere e ostruzione del Congresso. Prima di Trump, sono stati sottoposti a impeachment solo Andrew Johnson, nel 1868, e Bill Clinton, nel 1998. I due capi d’accusa ruotano attorno alle presunte pressioni di Trump sul suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, affinché Kiev riprendesse le indagini a carico del figlio di Joe Biden, ex vicepresidente e candidato di punta alla presidenza Usa del Partito democratico. (segue) (Res)