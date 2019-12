Usa: Meloni (Fdi) su impeachment Trump, sinistra perdente tenta di salire al potere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Repubblicani, così come lo stesso Trump, hanno inoltre accusato di Democratici di perseguire apertamente l’impeachment contro il presidente sin da prima del suo insediamento alla Casa Bianca. Trump ha accompagnato il dibattito alla Camera con una serie di Tweet: “Non ho fatto nulla di sbagliato”, ha scritto il presidente, accusando i suoi avversari politici di non aver mai accettato l’esito delle elezioni del 2016. La presidente democratica della Camera, Nancy Pelosi, ha ribadito invece la posizione del suo partito: “Il presidente ha usato i poteri del suo ufficio per ottenere un beneficio politico e personale improprio, a discapito della sicurezza nazionale”, ha dichiarato la leader democratica. Secondo Pelosi, i Democratici hanno dovuto agire per preservare “l’integrità delle nostre elezioni. L’Impeachment aggrava ulteriormente la profonda frattura che attraversa la classe politica e l’elettorato degli Stati Uniti, a soli due mesi dall’avvio delle primarie di partito in vista delle prossime elezioni presidenziali. Il giudizio finale in merito alle accuse mosse a Trump spetterà al Senato federale, controllato dai Repubblicani, che si sono schierati compattamente alle spalle del presidente. L’avvio della procedura di impeachment ha diviso profondamente l’opinione pubblica Usa, ma per il momento il consenso al presidente in carica non pare aver subito alcun contraccolpo. (Res)