Torino: Università, protesta studenti Fuan in Rettorato, "chiediamo gesti concreti per l'ambiente"

- E' andata in scena, questa mattina a Torino, una protesta organizzata dal "FUAN - Azione Universitaria" al Rettorato dell'Università degli Studi, in via Po 15. L'organizzazione studentesca ha appeso alla balconata uno striscione recitante: "Un gesto concreto? Borraccia d'ateneo!" mostrando diverse borracce. Tema della manifestazione, una critica al Rettore e all'Ateneo, resosi protagonista per il sostegno pubblico mostrato ai Fridays for Future e per un buon posizionamento, su scala italiana ed europea, di sostenibilità ambientale. "L'obiettivo dell'iniziativa è chiedere che l'Università degli Studi di Torino, ed in particolare il Rettore Stefano Geuna, faccia qualcosa di più sulla problematica ambientale causata dallo spreco eccessivo di plastica che avviene in Ateneo. - dichiara il FUAN - E' inutile che l'Università condivida sui social e via mail gli appelli dei Fridays for Future e le foto di Greta Thunberg senza fare nuovi gesti concreti." (segue) (Rpi)