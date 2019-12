Torino: Università, protesta studenti Fuan in Rettorato, "chiediamo gesti concreti per l'ambiente" (2)

- Gli studenti si sono quindi recati nell'Ufficio del Rettore per consegnare una lettera aperta all'Università, in cui viene chiesto al Rettore di prendere impegni concreti in favore dell'ambiente e di sostenere con forza questa proposta studentesca. "Chiediamo un serio investimento da parte dell'Università e della Regione per iniziare a fornire gratuitamente ad ogni studente una borraccia riutilizzabile, così da abbattere il consumo di plastica monouso nel nostro Ateneo. Il nostro Ateneo è già all'avanguardia a livello di sostenibilità ambientale, ma dobbiamo fare di più. E' inutile crogiolarsi sugli allori, è necessario fare nuovi passi in avanti." conclude il FUAN - Azione Universitaria. (Rpi)