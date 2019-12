Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo ovunque da nuvoloso a coperto con qualche irregolare schiarita maggiormente probabili su alta Valtellina. Precipitazioni molto deboli o deboli, possibili un pò ovunque sparse durante tutta la giornata in modo discontinuo e a tratti, maggiormente probabili tra Prealpi, Pianura e Appennino, poco probabili su alta Valtellina. Neve oltre i 1800/2000 metri. Minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime comprese tra 6 e 10 °C, massime comprese tra 12 e 14 °C. (Rem)