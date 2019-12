Meteo Milano: le previsioni per domani

- Cielo ovunque molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni da deboli a moderate sulla Pianura, moderate su Alpi, Prealpi e Appennino e fino a forti sui settori di nordovest. A partire dal mattino su Alpi,Prealpi e pianura occidentale in estensione ed intensificazione tra pomeriggio e sera a tutta la regione. Neve oltre 1400/1800 metri. Minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo. In Pianura minime attorno a 8°C massime attorno a 11 °C. (Rem)