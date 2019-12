Mafie: Fico, oggi giorno importante per lo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera Roberto Fico afferma: "la lotta alla criminalità organizzata è la priorità del Paese. Faccio i miei complimenti e ringraziamenti alla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e ai Carabinieri del Ros e del comando di Vibo Valentia per la conclusione di una imponente operazione contro la 'ndrangheta che ha portato a più di trecento arresti, smantellando una rete criminale che partendo dalla Calabria si diramava in tantissime regioni d’Italia e all'estero. Oggi - conclude Fico - è un giorno importante per lo Stato". (Rin)