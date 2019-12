Traffico Milano: intenso su tangenziali e autostrade, coda per incidente su A4

- Sulla A4 Milano-Brescia, tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia, ci sono 5 km di coda in diminuzione per un incidente tra due camion e un’auto, avvenuto all'altezza del chilometro 135.6. Il traffico scorre su tre corsie. Per le provenienze da Torino si consiglia di uscire a Pero, seguire le indicazioni per A8/A9 dei Laghi, proseguire sulla tangenziale nord di Milano con rientro in A4 a Monza. Per le provenienze dall'A8 Milano-Varese in direzione Brescia, invece, si consiglia di uscire a Milano Fiera, seguire le indicazioni per la tangenziale nord di Milano ed entrare in A4 all'altezza di Monza. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale ed i mezzi di soccorso meccanico. Sulla A1 Milano-Bologna code a tratti per traffico intenso tra Bivio A1/Raccordo Tang. est MI e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI in direzione Napoli; in direzione Milano tra Melegnano Svincolo e Bivio A1/Raccordo Tang. est MI. Sulla A4 Torino-Brescia, per traffico intenso, coda tra Nodo di Pero e Cormano in direzione Trieste; in direzione Torino code a tratti tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sulla A8 Milano-Varese, in direzione Milano, coda tra Milano Nord e Nodo A8/A4 Torino-Trieste per traffico intenso. Sulla A50-tangenziale Ovest, per traffico intenso code a tratti per 10,9 chilometri tra Interconnessione A4 e S.P. 59 Corsico/Gaggiano in direzione Sud. Sulla A52-tangenziale Nord, in carreggiata Sud, a causa del traffico intenso code a tratti per 8,4 chilometri tra SS35 Meda/SP46 Rho e Monza - S.Alessandro e per 8,1 chilometri tra Barriera Sesto San Giovanni e MI - Lambrate/Segrate. Sulla A51-tangenziale Est, in carreggiata Sud, code a tratti per 7,2 chilometri tra S.P. 3 Brugherio/Cologno MM2 e MI - Lambrate/Segrate, per traffico intenso. (Rem)