Russia: Putin, obiettivo principale riforma rifiuti è garantire trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma condotta in Russia nel settore dei rifiuti non ha precedenti nella storia del paese. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno. "Generiamo 70 milioni di tonnellate di rifiuti nel paese. Questa trasformazione non c'è mai stata nel paese. La mettiamo in piedi da zero e coinvolgerà tutti i livelli amministrativi. Quello che finora manca è il contatto diretto con la popolazione, per spiegarne le modalità. Permangono timori per le infiltrazioni criminali. Il principale problema è garantire la trasparenza dei processi e della tariffazione", ha dichiarato il presidente Putin. Le prime domande della conferenza hanno riguardato le questioni ecologiche e ambientali, come gli effetti dei mutamenti climatici. (Rum)