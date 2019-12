Ostia: arrestato pericoloso pregiudicato, aveva tentato estorsione in locale

- I carabinieri di Ostia hanno arrestato un pericoloso pregiudicato 57enne che alcune settimane fa aveva tentato un’estorsione in una nota attività di ristorazione del territorio. Nei riguardi dell’uomo il magistrato ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e quindi ora il 57enne si trova recluso a Rebibbia. Nell’ambito dei controlli nella zona, inoltre, i militari hanno arrestato anche un 41enne moldavo che durante un controllo stradale aveva mostrato due diverse carte d’identità, una romena e l’altra rilasciata dal comune di Mirano in provincia di Verona. I carabinieri hanno quindi svolto un approfondimento e scoperto che i documenti erano contraffatti e appartenevano a un’altra persona. Il 41enne è stato arrestato.(Rer)