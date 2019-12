Slovacchia: ex procuratore generale accusato di abuso d'ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia criminale nazionale slovacca (Naka) ha formalmente accusato l'ex procuratore generale Dobroslav Trnka per abuso d'ufficio. Lo riporta il quotidiano "Sme". Trnka avrebbe commesso il reato in un periodo compreso tra il 2007 e il 2014. "Come pubblico ufficiale, è venuto meno ai suoi obblighi derivanti dal Codice penale e quando ha ottenuto una registrazione audio dell'operazione dal nome in codice Gorilla, condotta dal servizio di intelligence slovacco (Sis), che suggeriva la commissione di diversi reati da parte di Marian Kocner, l'ha nascosta anziché trasmetterla alle forze dell'ordine", spiega la Naka. Secondo gli investigatori, Trnka avrebbe assunto questo comportamento allo scopo di ricavarne favori materiali da Kocner e un'opportunità di avvantaggiarsi sugli individui coinvolti nella registrazione. (Vap)