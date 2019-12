Cina-Russia: telefonata fra ministri degli Esteri Wang e Lavrov

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, ha intrattenuto una conversazione telefonica con il suo omologo della Russia, Sergej Lavrov, su richiesta di quest'ultimo. Secondo quanto riporta la stampa cinese, Wang ha sottolineato che sotto la guida dei rispettivi capi di Stato, la Cina e la Russia hanno organizzato una serie di attività per celebrare il 70mo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche bilaterali, e hanno spinto il partenariato strategico cooperativo sino-russo in una nuova era. "La nostra fiducia reciproca è sempre più solida, così come le nostre nostre relazioni. Il prossimo anno ci saranno molti eventi importanti per le relazioni bilaterali", ha sottolineato Wang. Il ministro cinese ha inoltre aggiunto che le Nazioni Unite sono la piattaforma internazionale più importante per la Cina e la Russia per attuare una cooperazione strategica e salvaguardare l'equità e la giustizia internazionali. (segue) (Cip)