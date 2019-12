Germania-Usa: Merkel, nessuna alternativa a colloqui su Nord Stream 2

- Nella controversia tra Germania e Stati Uniti sul gasdotto Nord Stream 2, “non vi è altra possibilità che condurre colloqui, ma colloqui molto decisivi”. È quanto affermato dal cancelliere tedesco Angela Merlkel durante l'intervento che ha tenuto al Bundestag. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Merkel ha dunque escluso che la Germania possa attuare contromisure per reagire alle sanzioni statunitensi contro le persone fisiche e giuridiche coinvolte nel progetto del Nord Stream 2, in realizzazione tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. Secondo il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco, le sanzioni degli Usa sul Nord Stream 2 potrebbero entrare in vigore nella giornata di domani, 20 dicembre. Le misure prevedono il congelamento di tutti i beni delle società o delle persona interessata negli Stati Uniti per cinque anni. Alle persone fisiche viene, inoltre, vietato l'ingresso negli Usa. (Geb)