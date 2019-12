Auto: Mercedes Benz multata negli Usa fino a 20 milioni di euro

- Parte del gruppo automobilistico tedesco Daimler, Mercedes Benz ha accettato di pagare una sanzione amministrativa fino a 20 milioni di euro comminatale dall'Ente nazionale per la sicurezza stradale degli Stati Uniti (Nhtsa) per la gestione delle campagne di richiamo di 1,4 milioni di auto nel paese. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Mercedes Benz dovrà inizialmente versare 13 milioni di dollari, mentre gli altre sette dovranno essere pagati in caso di futura condotta scorretta. L'Nhtsa ha accusato Daimler di non aver informato i proprietari di automobili abbastanza presto sul ritiro di alcune autovetture. Inoltre, la società non ha presentato tutta la documentazione necessaria e non ha avviato il richiamo delle auto abbastanza rapidamente in almeno due casi. L'Nhtsa ha anche scoperto che lo strumento online di Mercedes Benz per consentire ai clienti di cercare i numeri di identificazione delle vetture da ritirare non sempre funzionava. (Geb)