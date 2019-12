Albania-Ue: Rama incontra commissario Varhelyi, focus su riforme e conferenza donatori sisma

- La realizzazione delle riforme nell'ambito del processo di integrazione europea e il sostegno che l'Unione europea intende offrire all'Albania per far fronte alle conseguenze del potente terremoto che ha colpito il paese lo scorso 26 novembre, sono state al centro dei colloqui di ieri sera a Roma tra il premier albanese Edi Rama e il commissario europeo all'Allargamento Oliver Varhelyi. "Buona discussione con Edi Rama, a conferma della raccomandazione della Commissione europea per l'avvio dei negoziati di adesione con l'Albania. Importante che le riforme continuino", ha scritto su Twitter il commissario Ue. "A seguito del devastante terremoto dello scorso mese, l'Ue sta preparando la conferenza dei donatori, prevista all'inizio del prossimo anno", ha aggiunto Varhelyi.(Alt)