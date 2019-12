Usa-India: a Washington il secondo dialogo Esteri-Difesa

- I ministri di Esteri e Difesa di Stati Uniti e India hanno sicusso una serie di questioni strategiche e di sicurezza di comune interesse, in occasione del dialogo nel formato “2+2” che si è tenuto ieri a Washington, presso la sede del dipartimento di Stato. Gli Usa sono stati rappresentati dal segretario di Stato Mike Pompeo e dal segretario alla Difesa Mike Esper; in rappresentanza del paese asiatico i ministri omologhi, rispettivamente Subrahmanyam Jaishankar e Rajnath Singh. “Durante il 2019 abbiamo assistito a una rapida crescita del partenariato strategico Usa-India. Sono lieto di ospitare oggi la nostra seconda ministeriale 2+2, per rivedere i nostri successi e portare questa relazione vitale al prossimo livello”, ha dichiarato Pompeo in occasione dell’incontro. Prima della ministeriale, Singh ha avuto un incontro con una rappresentanza della comunità indiana e degli “amici dell’India” organizzato dal Consolato generale indiano e dall’Asia Society. L’esponente del governo di Narendra Modi ha parlato alla platea degli ultimi sviluppi nel Jammu e Kashmir, della riforma della legge sulla cittadinanza, dell’economia nazionale e delle relazioni indo-statunitensi. La riunione di ieri è stata la seconda del formato “2+2”, dopo quella inaugurale svoltasi il 6 settembre 2018 a Nuova Delhi. (segue) (Was)