Usa-India: a Washington il secondo dialogo Esteri-Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quel primo dialogo si concluse con la firma del Communications, Compatibility, Security Agreement (Comcasa), l’accordo per la compatibilità e la sicurezza delle comunicazioni, che implica l’installazione di apparecchiature di comunicazione sulle piattaforme militari acquistate dagli Usa, e con una dichiarazione congiunta in cui è stato ribadito l’impegno nella partnership strategica bilaterale ed è stato deciso di stabilire “una comunicazione sicura tra il ministro degli Esteri dell’India e il segretario di Stato Usa, e tra il ministro della Difesa dell’India e il segretario alla Difesa degli Stati Uniti”. Il documento comprende capitoli dedicati al rafforzamento del partenariato per la difesa e la sicurezza, al partenariato “nell’Indo-Pacifico e oltre” e alla promozione della prosperità e delle relazioni tra i popoli. I due paesi hanno ribadito “l’importanza strategica della designazione dell’India come major partner della difesa degli Stati Uniti”, definizione che risale al 2016 ed è esclusiva per il paese asiatico, e hanno concordato di “rafforzare ulteriormente i legami nella difesa”. (segue) (Was)