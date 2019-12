Usa-India: a Washington il secondo dialogo Esteri-Difesa (3)

- Le parti si sono impegnate anche a organizzare esercitazioni che coinvolgano tutte e tre le forze armate – di terra, mare e aria – e a incrementare gli scambi tra il personale militare. È stato confermato, inoltre, l’impegno a sviluppare e produrre insieme tecnologie per la difesa, nell’ambito dell’iniziativa Defense Technology and Trade Initiative (Dtti). Un ampio paragrafo è dedicato al terrorismo. L’India e gli Stati Uniti intendono intensificare gli sforzi per condividere le informazioni su terroristi noti o sospetti e attuare la risoluzione 2396 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul rimpatrio dei combattenti stranieri. I due paesi hanno riaffermato il loro sostegno a una convenzione dell’Onu sul terrorismo internazionale che rafforzi il quadro della cooperazione globale. Infine, hanno invitato il Pakistan a garantire che il suo territorio non sia utilizzato per lanciare attacchi terroristici verso altri paesi e ad assicurare alla giustizia i responsabili degli attentati di Mumbai del 26 novembre 2008. (segue) (Was)