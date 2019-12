Usa-India: a Washington il secondo dialogo Esteri-Difesa (4)

- Riguardo alla cooperazione nell’area indo-pacifica, le parti si “sono impegnate a lavorare insieme e in concerto con altri partner per una regione Indo-Pacifico libera, aperta e inclusiva, basata sul riconoscimento della centralità dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e sul rispetto della sovranità, dell’integrità territoriale, del diritto, del buon governo, del commercio libero ed equo e della libertà di navigazione e sorvolo”. Gli Stati Uniti hanno “accolto con favore il rafforzamento del ruolo dell’India nello sviluppo e nella stabilizzazione dell’Afghanistan” e ribadito il sostegno all’ingresso dell’India nel Gruppo dei fornitori nucleari (Nsg), regime multilaterale di controllo delle esportazioni dal quale è esclusa soprattutto per l’opposizione della Cina. Nella parte conclusiva, sull’economia, sono stati rilanciati gli obiettivi di espansione degli scambi commerciali e degli investimenti. È stata auspicata, inoltre, la piena attuazione della cooperazione per l’energia nucleare civile, che coinvolge la Nuclear Power Corporation of India Limited (Npcil) e la Westinghouse Electric Company nella costruzione di sei centrali nucleari in India (Was)