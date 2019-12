Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte (2)

- .REGIONEGiuntaOre 9, Monasterolo di Savigliano (CN), il vicepresidente Carosso visita l'azienda MongeOre 9.30 e 14.30, Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, Consiglio RegionaleOre 10, Bardonecchia (TO), il presidente Cirio inaugura la seggiovia Chesal-SellettaOre 10, Torino, l’assessore Caucino partecipa all'incontro con i direttori delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (l.r. 12/17)Ore 10.30, Saluzzo (CN), Sede parco, il vicepresidente Carosso incontro la Comunità delle Aree protette del Monviso per il rinnovo del presidenteOre 10, Cuneo, l’assessore Gabusi partecipa alla presentazione della proposta di nuova classificazione sismica del territorio regionaleOre 11, Torino, Museo Egizio, l'assessore Poggio interviene alla conferenza stampa e preview delle nuove sale storiche (segue) (Rpi)