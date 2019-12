Germania: Bundestag vota oggi su modifiche a pacchetto clima

- Il Bundestag vota oggi sulle modifiche al pacchetto di misure da 54 miliardi di euro per la protezione del clima, approvato dal governo federale il 20 settembre scorso. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allegemeine Zeitung”, si tratta di emendamenti approvati dal gruppo di lavoro del Comitato di conciliazione tra Bundestag e Bundesrat. Tale organo era stato investito della questione perché, dopo l'approvazione del pacchetto per il clima da parte del parlamento federale, la camera rappresentativa dei Laender aveva respinto alcune disposizioni. Il voto del Bundesrat sulla versione definitiva del pacchetto per il clima è previsto nella giornata di domani, 20 dicembre. (Geb)