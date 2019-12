Auto: Bmw e Daimler, ShareNow cesserà attività in Usa e Canada a febbraio 2020

- Alla fine di febbraio 2020, ShareNow, società di “car sharing” formata dalla fusione di Car2Go e DriveNow, rispettivamente di proprietà di Daimler e Bmw, cesserà le attività negli Stati Uniti e in Canada. È quanto reso noto da Bmw e Daimler, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. I due gruppi automobilistici tedeschi hanno motivato la decisione con “la realtà estremamente difficile” del mercato dei servizi per la mobilità, altamente competitivo e in rapido sviluppo. Ad esempio, “i costi operativi sono aumentati e mancano le infrastrutture per supportare le nuove tecnologie”. Share Now arresterà le operazioni anche a Londra, Bruxelles e Firenze. Come spiega “Handelsblatt”, “nonostante gli sforzi e gli investimenti aumentati negli ultimi anni, a causa della bassa risposta dei clienti” per ShareNow è stato “impossibile gestire in modo sostenibile l'attività”. In futuro, la società si concentrerà all'inizio esclusivamente sull'Europa, dove il servizio di “car sharing” sarà ancora disponibile in 18 città. (Geb)