Cina-Usa: governo pubblica elenco di prodotti esentati da primo round di tariffe aggiuntive

- La Cina ha pubblicato oggi un altro elenco di prodotti statunitensi che saranno esentati dal prossimo round di tariffe aggiuntive. Lo ha affermato la Commissione delle tariffe doganali del Consiglio di Stato in una nota. Questa è la seconda serie di merci statunitensi da escludere dalla prima serie di contromisure tariffarie della Cina contro le misure della "Sezione 301" degli Stati Uniti. L'elenco di esenzioni sarà valido dal 26 dicembre 2019 al 25 dicembre 2020, secondo la dichiarazione. Il documento spiega inoltre che le tariffe già applicate non saranno rimborsate. I restanti prodotti statunitensi soggetti al primo round di tariffe aggiuntive non saranno esclusi per il momento. Successivamente, la commissione continuerà a lavorare sul processo di esenzione e rilascerà a tempo debito gli elenchi di esenzione delle merci statunitensi soggette alla seconda serie di tariffe aggiuntive. (segue) (Cip)