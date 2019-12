Cina-Usa: governo pubblica elenco di prodotti esentati da primo round di tariffe aggiuntive (2)

- Il governo cinese ha sospeso l'imposizione di tariffe aggiuntive a carico di alcuni prodotti statunitensi originariamente programmata a partire dalle 12:01 del 15 dicembre (ora di Pechino), secondo quanto dichiarato dalla Commissione delle tariffe doganali del Consiglio di Stato cinese. La sospensione riguarda le tariffe aggiuntive, rispettivamente del 10 e del 5 per cento sui prodotti importati, secondo la commissione. Inoltre, il paese prorogherà la sospensione delle tariffe aggiuntive su veicoli e ricambi auto di fabbricazione statunitense. La Commissione ha riferito che il blocco degli aumenti tariffati recepisce gli accordi assunti in occasione dei recenti colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina, in conformità con le leggi e le normative cinesi in materia di dogane, commercio estero e tariffe, nonché i principi di base delle leggi internazionali. Altre misure tariffarie aggiuntive continueranno ad essere attuate come previsto e proseguiranno i lavori sulle esenzioni fiscali per le importazioni dagli Stati Uniti. La parte cinese spera che le due parti lavorino insieme sulla base dell'uguaglianza e del rispetto reciproco per affrontare adeguatamente le preoccupazioni reciproche e promuovere lo sviluppo stabile delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti, ha affermato la Commissione. (segue) (Cip)