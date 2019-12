Cina-Usa: governo pubblica elenco di prodotti esentati da primo round di tariffe aggiuntive (4)

- La Cina potrebbe acquistare beni agricoli statunitensi per un valore di 50 miliardi di dollari. Sarebbe questa la cifra concordata tra Washington e Pechino come parte dell'accordo commerciale di Fase 1, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla Casa Bianca. "Gli agricoltori dovranno uscire e acquistare trattori molto più grandi perché significa un sacco di affari, una quantità enorme di affari", ha detto Trump. "Penso che in agricoltura toccheranno i 50 miliardi di dollari ... molto presto, (la Cina) lo ha già aumentato". Trump ha affermato che la sua amministrazione sfrutterà le rimanenti tariffe statunitensi sulle merci cinesi importate mentre cerca di negoziare un accordo commerciale di Fase 2 con Pechino, che voleva subito iniziare i nuovi colloqui. Trump ha affermato che le tariffe del 25 percento su beni cinesi per un valore di 250 miliardi di dollari rimarranno in vigore. (Cip)