Usa: senatori Cruz e Johnson, Allseas interrompa subito posa condotte Nord Stream 2

- I senatori statunitensi Ted Cruz e Ron Johnson, esponenti del Partito repubblicano, hanno chiesto al gruppo Allseas di interrompere immediatamente i lavori per la posa delle tubature del gasdotto Nord Stream 2, in realizzazione tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico e oggetto di sanzioni approvate dal Congresso degli Usa. In una lettera all'amministratore delegato di Allseas, Edward Heerema, Cruz e Johnson affermano che la società dovrà interrompere i lavori per il Nord Stream 2 non appena il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrà promulgato le sanzioni contro le persone fisiche e giuridiche coinvolte nel progetto. In caso contrario, avvertono Cruz e Johnson, Allseas dovrà “affrontare le serie conseguenze” della propria decisione, ossia “sanzioni schiaccianti e che potrebbero mettere a repentaglio l'esistenza stessa” del gruppo. (segue) (Was)