Usa: senatori Cruz e Johnson, Allseas interrompa subito posa condotte Nord Stream 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due senatori repubblicani consigliano quindi a Heerema di uscire rapidamente dal progetto per il Nord Stream 2. Inoltre, come le altre imprese coinvolte, Allseas non dovrà tentare di aggirare le sanzioni, neanche nel periodo di transizione di 30 giorni tra la promulgazione e l'entrata in vigore. In caso contrario, Cruz “minaccia palesemente la confisca delle navi di Allseas”, in particolare la Pioneering Spirit e la Solitaire, qualora si trovassero nella “area di sovranità degli Stati Uniti”. La lettera di Cruz e Johnson a Heerema è stata inviata anche al segretario di Stato degli Usa, Mike Pompeo, nonché ai segretari per il Tesoro e l'Energia, rispettivamente Steven Mnuchin, e Dan Brouillette. (Was)