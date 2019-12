Mafie: Tofalo (M5s), congratulazioni ad Arma Carabinieri per maxi operazione contro 'ndrangheta

- "Congratulazioni all'Arma dei Carabinieri che con l'importante maxi operazione da poco conclusa, ha assicurato alla giustizia oltre 300 persone. Un durissimo colpo messo a segno contro le organizzazioni di 'ndrangheta operanti nel Vibonese e facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadi. Gli oltre 2500 Carabinieri impegnati hanno portato a termine un lavoro magistrale che conferma la presenza dello Stato e l'impegno senza sosta delle Forze dell'ordine e di Polizia nella lotta alla criminalità. Il 2019 non poteva concludersi in modo migliore". Lo afferma in una nota il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, al termine dell'operazione.(Com)