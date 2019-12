Germania: copresidenti SpD, non vogliamo tenere Grande coalizione in sospeso

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) non intende mantenere “in una posizione inclinata o in sospeso” la Grande coalizione che forma con l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu), al governo in Germania dal 14 marzo 2018. È quanto dichiarato dai copresidenti della SpD, Norbert Walter-Borjans e Saskia Esken, in vista della riunione dei vertici della Grande coalizione che si tiene oggi a Berlino presso la Cancelleria federale. Come riferito dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Walter-Borjans ed Esken vi sono “sviluppi e sfide per la Germani che rendono necessari colloqui nella Grande coalizione”. (Geb)