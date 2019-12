Libia: ministro Interno Bashagha, Gna ha il diritto di richiedere un aiuto straniero per proteggere la sua gente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di accordo nazionale libico (Gna) "ha il diritto di chiedere un aiuto straniero per proteggere il suo popolo". Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Fathi Bashagha, secondo quanto riferisce il sito “Libya Akhbar”. "Se alcuni paesi continuano a interferire in Libia, tutte le opzioni saranno aperte perché è un diritto del Gna richiedere un aiuto straniero per proteggere la sua gente e le sue città che sono soggette ad aggressioni straniere", ha aggiunto Bashagha, rispondendo ad una domanda sulla possibilità che la Turchia invii militari in Libia. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato la scorsa settimana che il suo governo non esiterebbe a inviare truppe turche in Libia "se il Governo di accordo nazionale lo dovesse richiedere". (Lit)