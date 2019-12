Libia: presidenza parlamento Tobruk chiede a Lega araba e Unione africana ritiro riconoscimento al Gna

- La presidenza della Camera dei rappresentanti (parlamento di Tobruk) libica ha invitato la Lega araba e l'Unione africana a ritirare il riconoscimento al Consiglio di Presidenza come legittimo governo della Libia. Lo ha annunciato il portavoce del parlamento libico, Abdullah Blayheg. "Il presidente Aguila Saleh, ha contattato una serie di leader arabi e africani ed è in costante coordinamento con loro per sollecitarli a prendere una decisione coraggiosa che ritiri il riconoscimento al governo del premier Fayez al Sarraj come rappresentante della Libia, dato che è un governo non eletto che non ha ottenuto il voto di fiducia del parlamento, che è l'unico organo legislativo in Libia eletto direttamente dal popolo”, ha dichiarato Blayheg. (Bel)