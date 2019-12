Libia: Egitto chiede a Onu di non riconoscere i memorandum d'intesa tra Gna e Turchia

- La delegazione egiziana alle Nazioni Unite ha richiesto "di respingere qualsiasi richiesta presentata per riconoscere i due memorandum d'intesa tra la Libia e la Turchia" riguardanti la cooperazione militare e la demarcazione dei confini marittimi sottoscritti lo scorso 27 novembre a Istanbul. "Il governo egiziano non riconosce i due memorandum e li considera nulli con effetto legale, considerato che il presidente del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj, che li ha firmati, non rappresenta collettivamente il Consiglio presidenziale, e il Parlamento non li ha ratificati”, si legge in una lettera della missione egiziana alle Nazioni Unite inviata al presidente del Consiglio di sicurezza Onu. Secondo l’Egitto, il secondo memorandum relativo alla cooperazione militare, “viola una risoluzione del Consiglio di sicurezza sull'embargo sulle armi in Libia". (Cae)