Albania: parlamento approva pacchetto anti diffamazione tra dure contestazioni dei giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento albanese ha approvato tra numerose polemiche e dure contestazioni da parte della comunità dei giornalisti albanesi il pacchetto anti diffamazione proposto dal governo del premier Edi Rama, che prevede emendamenti alle leggi sui media audiovisivi e sulle comunicazioni elettroniche. I dibattiti in aula sono stati avviati ieri in giornata per concludersi in tarda serata. Al di fuori del parlamento, decine di giornalisti, riuniti in protesta protesta hanno contestato le misure introdotte, le quali riconoscerebbero all'Autorità sui media audiovisive (Ama), anche il diritto di controllare e applicare sanzioni nei confronti dei media online. Secondo i giornalisti albanesi, Ama "non potrebbe assumere competenze che spettano invece alle corti". Diversi osservatori interpretano l'intervento del governo quale "un tentativo per porre il controllo e la censura sui media". (segue) (Alt)