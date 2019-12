Albania: parlamento approva pacchetto anti diffamazione tra dure contestazioni dei giornalisti (2)

- Secondo Rama non si tratterebbe di nessun tipo di controllo "figuratevi poi un tentativo di chiudere i portali. Non e' per niente vero. La chiusura di un portale è prevista solo in casi di pedofilia, terrorismo e minaccia dell sicurezza nazionale", ha sottolineato il premier, nel suo intervento, prima di lasciare l'aula e partire per Roma dove ha incontrato il commissario europeo all'Allargamento Oliver Varhelyi. Il pacchetto "non tende a mettere a rischio la libertà di espressione. Quanto stiamo discutendo oggi riguarda la limitazione della libertà di diffamare, facendo pubblicamente delle accuse penali. Non è ammissibile lanciare accuse del genere e non assumersene la responsabilità. Al minimo, tali articoli andranno poi tolti", ha detto Rama difendendo la proposta avanzata dal suo governo. (segue) (Alt)