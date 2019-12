Albania: parlamento approva pacchetto anti diffamazione tra dure contestazioni dei giornalisti (3)

- In una dichiarazione rilasciata a nome di differenti associazioni dei giornalisti e delle organizzazioni della società civile albanese, e' stato precisato che "non può essere lo Stato a regolamentare questo settore. Tutti i casi relativi alla diffamazione devono essere trattati per via giudiziaria. Il governo vuole introdurre un regime che non e' conforme agli standard europei e quelli della libertà di espressione". Il premier però ha insistito nel sostenere che "la normativa è conforme al 100 per cento con gli standard internazionali. Ciò è confermato per iscritto dall'istituzione che ha seguito passo dopo passo il processo, che è l'Osce", e l'Ufficio del suo rappresentante per la libertà dei media, Harlem Desir. Il disegno legge presentato oggi in aula ha subito modifiche dell'ultimo momento in coordinamento con gli esperti dell'Osce. (segue) (Alt)