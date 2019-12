Albania: parlamento approva pacchetto anti diffamazione tra dure contestazioni dei giornalisti (5)

- Secondo il rappresentante dell'Osce per la libertà dei media "è stata eliminata anche la nuova attribuzione all'Autorità per le comunicazioni elettroniche (Akep)". Desir ha fatto sapere inoltre che "il lavoro proseguirà per ridurre il livello delle ammende e per l'adozione di un futuro strumento sub-giuridico, al fine di garantire che nessuna ammenda sproporzionata possa essere imposta ai fornitori di servizi di pubblicazione elettronica. Il mio ufficio seguirà da vicino l'applicazione della legge che non deve in alcun modo impedire la libertà di espressione e la libertà dei media. Ama dovrebbe applicare la legge in modo veramente indipendente", ha concluso Desir. (Alt)