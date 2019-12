Partecipate: incontro tra Raggi e i sindacati posticipato al 9 gennaio

- L'incontro annunciato il 22 novembre scorso per oggi, giovedì 19 dicembre, tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e i sindacati confederali di Roma e del Lazio non si terrà. I sindacati sono stati invece convocati, a quanto apprende Agenzia Nova, per il 9 gennaio prossimo alle 10 del mattino a Palazzo Senatorio. Il 22 novembre scorso i segretari di Roma e del Lazio di Cgil, Cisl, Uil e Ugl avevano abbandonato il tavolo che avrebbe dovuto discutere sul futuro delle società partecipate capitoline, dopo che il confronto era stato aperto ad altre sigle sindacali che non avevano sostenuto lo sciopero generale del 25 ottobre. In quella occasione la sindaca aveva annunciato un incontro per oggi ma la convocazione è stata trasmessa ieri ai sindacati con l'appuntamento fissato a gennaio. (Rer)