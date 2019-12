Germania: oggi a Berlino commemorazione attentato Breitscheidplatz 2016

- Si tiene oggi a Berlino la commemorazione dell'attentato compiuto nel mercato di Natale della Breitscheidplatz il 19 dicembre 2016 dal terrorista tunisino Anis Amri. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nell'attacco rivendicato dallo Stato islamico persero la vita 12 persone, tra cui l'italiana Fabrizia Di Lorenzo, e altre 56 rimasero ferite. La cerimonia odierna vedrà la partecipazione delle autorità e dei familiari degli uccisi, di cui verranno letti i nomi. Il sindaco di Berlino, Michael Mueller, deporrà una corona al memoriale delle vittime. Alle 20:02, ora esatta dell'attentato, le campane della chiesa memoriale dell'imperatore Guglielmo I, che affaccia sulla Breitscheidplatz, suoneranno 12 rintocchi. Lasciata la Germania dopo l'attacco nella Breitscheidplatz, Amri venne ucciso il 23 dicembre 2016 in uno scontro a fuoco con la Polizia a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano (Geb)