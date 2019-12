Marocco: Unione delle Comore apre un consolato a Laayoune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione delle Comore ha aperto un consolato generale nella città di Laayoune (città del territorio conteso del Sahara occidentale e de facto amministrato dal Marocco) ed è pronta ad aprire un’ambasciata "nel gennaio 2020". Lo ha annunciato il ministro degli affari Esteri delle Comore, Souef Mohamed el Amine. "Questa ambasciata coprirà non solo il Regno del Marocco, ma anche altri paesi della regione", ha affermato El Amine durante una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Affari esteri marocchino, Nasser Bourita, dopo l'inaugurazione del consolato a Laayoune. Il diplomatico delle Comore ha invitato tutti i paesi africani a seguire l'esempio del suo paese e ad aprire rappresentanze diplomatiche nelle città del sud marocchino. "Spero che altri paesi amici e fratelli del Marocco seguano l'esempio dell'Unione delle Comore per dimostrare la loro solidarietà e fraternità verso i nostri fratelli marocchini, nonché il loro riconoscimento per tutto ciò che il Regno del Marocco porta nei nostri paesi e in tutta l'Africa", ha detto. (Res)