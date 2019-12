Egitto: Aboul-Gheit, rifiuta il termine primavera araba

- Il segretario generale della Lega araba, Ahmed Abul-Gheit, ha affermato di respingere il termine "Primavera araba" in modo molto forte, ma ciò non significa che non siano necessarie riforme e cambiamenti, ma questo cambiamento deve basarsi su una metodologia. Aboul-Gheit ha sottolineato, durante un'intervista televisiva diffusa ieri sera, che "lo Stato nazionale ha iniziato a indebolirsi in alcuni paesi arabi dopo il 2011, e questo ha incoraggiato molte potenze regionali a interferire negli affari arabi”. Secondo il segretario della Lega araba ciò è reso evidente dall’azione della Turchia che in breve tempo “ha preso d'assalto lo spazio arabo e ha cercato di occuparne alcune parti". (Cae)