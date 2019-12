Tunisia: presidente parlamento Ghannouchi riceve rappresentanti proteste Kasserine

- Il presidente dell'assemblea popolare (parlamento) tunisino, Rached Ghannouchi, ha ricevuto ieri al Palazzo di Bardo, i rappresentanti del movimento di protesta della provincia di Kasserine, da giorni impegnati in una manifestazione nella piazza del Bardo, alla presenza di numerosi deputati del dipartimento di Kasserine. Il presidente del parlamento ha ascoltato le preoccupazioni dei partecipanti al sit-in, in particolare per quanto riguarda l'occupazione e lo sviluppo. I relatori hanno sottolineato la necessità di trovare urgentemente soluzioni appropriate e di rispondere alle loro esigenze urgenti, in modo da poter fornire loro una fonte di sostentamento che consenta di vivere una vita dignitosa. (Tut)