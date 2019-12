Tunisia: Fmi, versamento aiuti a rischio per mancate riforme

- Il rappresentante del Fondo monetario internazionale (Fmi) in Tunisia, Jerome Fasher, ha annunciato che la mancanza di progressi nell'attuazione del programma di riforme economiche e finanziarie che la Tunisia aveva promesso potrebbe provocare il mancato versamento degli aiuti promessi in passato. In particolare l'Fmi potrebbe non versare 1,2 miliardi di dollari a Tunisi promessi nel quadro dell'accordo sul pacchetto di prestiti finanziari concessi alla Tunisia nel 2016. (Tut)