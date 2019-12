Giappone-Uzbekistan: Mirziyoyev a Tokyo, accordo su progetti per 6 miliardi di dollari (2)

- Nel corso dell’intervista, Mirziyoyev ha dichiarato che gli accordi discussi con il Giappone rappresenteranno “il punto di partenza per lo sviluppo delle relazioni bilaterali”. Il presidente ha citato un progetto per l’installazione di nuove turbine a gas presso la centrale termoelettrica di Navoi, nel sud-est del paese. Già nel 2013 Uzbekistan e Giappone hanno firmato un accordo per un finanziamento denominato in yen destinato alla modernizzazione dell’Impianto; il presidente uzbeko ha anticipato che il progetto, dal valore di circa due miliardi di dollari, verrà quasi certamente assegnato a Mitsubishi Hitachi Power Systems. Mirziyoyev ha aggiunto che il governo uzbeko intende avvalersi dell’assistenza del Giappone per sviluppare la propria agricoltura. (segue) (Git)