Giappone-Uzbekistan: Mirziyoyev a Tokyo, accordo su progetti per 6 miliardi di dollari (3)

- Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, è impegnato in una visita ufficiale al Giappone, che si concluderà domani, 20 dicembre. La visita è stata organizzata su invito del primo ministro giapponese, Shinzo Abe. Oltre al premier, Mirziyoyev incontrerà anche i presidenti delle due camere che compongono la Dieta (il parlamento di Tokyo), Akiko Santo e Tadamori Oshima, e il ministro delle Finanze, Taro Aso, con cui discuterà il futuro dei rapporti bilaterali tra Tashkent e Tokyo e le principali questioni in ambito regionale e internazionale. Stando alle informazioni diffuse, Mirziyoyev sarà anche ricevuto dall’imperatore Naruhito. All’ordine del giorno anche una serie di incontri con i rappresentanti delle principali imprese, industrie e istituzioni giapponesi, con cui discuterà le prospettive di sviluppo della cooperazione bilaterale in ogni ambito. (Git)